Grippe aviaire : 52 foyers recensés dans les élevages français

Selon la plateforme ESA d'épidémiologie en matière de santé animale en Europe, 13 pays européens, dont la France, sont touchés par le virus H5N8 véhiculé par les oiseaux migrateurs. Le nombre total de foyers et de cas notifiés, selon cette plateforme, est de 406, dont 245 au sein des oiseaux sauvages, 155 en élevage et 6 au sein d'oiseaux en captivité. Le pays le plus touché pour l'élevage est la Hongrie, avec 120 foyers.





En France, le retour de la grippe aviaire dans un élevage a été annoncé le 2 décembre dernier. Les autorités françaises avaient alors révélé la détection d'un foyer du virus de type H5N8, "hautement pathogène" pour les oiseaux, dans un élevage de canards du Tarn, dans le Sud-Ouest, haut lieu de production de foie gras. Auparavant, un premier cas avait été détecté parmi des canards sauvages, dans le nord de la France, précisément dans le département du Pas-de-Calais, quelques jours après la découverte de plusieurs cas dans des pays voisins de la France, essentiellement chez des oiseaux migrateurs.