Alors que le vide sanitaire débute ce lundi et doit durer six semaines, un front de résistance s’organise dans le pays basque. Plusieurs éleveurs bravent l’interdit et laissent leurs canards dans les champs. Convaincus que les camions de grands élevage sont à l’origine de la propagation de la maladie, ils soulignent leur organisation en circuit court et critiquent vivement l’indemnisation proposée par les autorités.