Grippe aviaire : des centaines de milliers de canards sur le point d'être abattus

Une mesure radicale et douloureuse pour les éléveurs mais nécessaire pour endiguer la propagation du virus de la grippe aviaire a souligné Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, invitée ce matin de LCI. "On sait très bien d'où vient le problème. Ce sont les oiseaux migrateurs qui survolent notre pays en ce moment qui propagent la maladie. Comme les mesures de protection vont moins vite, que le virus qui est extrêmement violent, la décision d'agir et d'abattre a été prise pour sauver la filière et repartir à neuf".