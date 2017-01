Grippe et gastro-entérite : confinés depuis plusieurs jours, les résidents de trois maisons de retraite enfin libres

Depuis le 27 décembre dernier, les visites et les sorties de résidents étaient également interdites à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Ours-les-Roches, dans le Puy-de-Dôme, selon la préfecture du département, confirmant une information du quotidien régional La Montagne. Le 30 décembre dernier, cette mesure a été levée, "permettant aux résidents de manger ensemble", précise la direction. La structure, qui accueille au total 53 personnes, avait dénombré ce mercredi "une quinzaine" de résidents souffrant de gastro-entérite.





Et enfin dans la Loire, la maison de retraite de La Pacaudière fait face quant à elle depuis ce lundi à une épidémie de grippe A parmi ses 85 résidents. Les visites et les sorties y étaient aussi interdites. Les repas étaient également portés en chambre. Mais la mesure a également été levée il y a quelques jours, a appris l'AFP auprès de la direction. "Ce n'étais pas vraiment une mesure de confinement, mais plus de protection", tempère cette dernière.





L'épidémie de grippe, due à un virus très contagieux, dure en moyenne neuf semaines, selon les données historiques de Sentinelles depuis 1984. Il arrive toutefois qu'elle dure plus longtemps, comme lors de l'hiver 2009-2010, où elle s'était étendue sur seize semaines.