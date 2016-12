Grippe et gastro-entérite : deux maisons de retraites confinées en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis mardi, les visites et les sorties de résidents sont interdites dans deux maisons de retraite en Auvergne-Rhône-Alpes. En cause : une épidémie de grippe et de gastro-entérite. Les 12 régions de France continentale sont concernées par la grippe, selon le bulletin du réseau de surveillance Sentinelles. Auvergne-Rhône-Alpes est d'ailleurs la région la plus affectée (545 cas pour 100.000 habitants) devant la Bourgogne-Franche-Comté (498).





Depuis mardi, les visites et les sorties de résidents sont interdites à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Ours-les-Roches, dans le Puy-de-Dôme, selon la préfecture du département, confirmant une information du quotidien régional La Montagne. La structure, qui accueille au total 53 personnes, a dénombré mercredi "une quinzaine" de résidents souffrant de gastro-entérite. La situation doit être réévaluée vendredi soir afin de déterminer si ces mesures seront ou non reconduites, a précisé la préfecture.