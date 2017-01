Grippe : Marisol Touraine l'assure, "la situation dans les hôpitaux est stabilisée"

Malgré tout, ce sont encore 172 établissements qui se déclarent toujours aujourd'hui "en tension", contre 192 jeudi dernier. Une situation problématique, d'autant plus que le pic de l'épidémie "n'a pas encore été franchi et devrait arriver rapidement", selon la ministre. De côté de l'agence Santé publique France, on assure que le pic de l'épidémie de grippe saisonnière, déjà franchi dans certaines régions comme l'Ile-de-France et PACA, devrait intervenir cette semaine au niveau national.