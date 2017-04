Guyane : Cazeneuve ayant rejeté la demande "irréaliste" des grévistes, un sit-in géant prévu mardi à Kourou

Lundi, le Premier ministre avait souhaité poursuivre le dialogue avec le collectif rassemblant l'ensemble des mouvements protestataires. "J'entends dire que ces négociations auraient échoué, je veux sur ce point faire une mise au point précise", a-t-il ajouté. Au cours de la nuit de samedi à dimanche en Guyane, pas moins de 11 accords ont pu être trouvés sur des sujets essentiels comme la sécurité et la justice, la pêche, les transports, le bâtiment, les travaux publics, le tourisme, les mines, le développement de l'agriculture ou l'énergie."





Le plan d'aide gouvernemental prévoit, entre autres, l'envoi de 50 policiers et gendarmes et de faire passer le nombre de réservistesde 200 à 300. De plus, le plan prévoit la création d'une cité judiciaire à Cayenne, la construction d'un tribunal de grande instance et celle d'un établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni. Ces accords ont pu être trouvés suite aux négociations conduites par la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, et le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, qui se sont rendus en Guyane la semaine dernière.





Les mouvements protestataires souhaitent davantage d'implication du gouvernement sur le plan sécuritaire. La Guyane est en effet le département français où le taux d'homicides est le plus élevé.