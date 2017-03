Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl et la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts sont arrivés à Cayenne. Leur mission : trouver des solutions pour débloquer la Guyane confrontée à son 10ème jour de grève et de manifestation. Face à eux, des habitants qui réclament des mesures concrètes, notamment sur la sécurité et l’éducation.