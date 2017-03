Guyane : Christiane Taubira appelle au dialogue "sinon le blocage va durer"

"Mais il y a toute une série de sujets qui sont traités, soit au compte-gouttes, soit à doses homéopathiques depuis des années", nuance-t-elle. "La question de la sécurité est liée aux loupés de l'éducation, de la formation professionnelle, au taux de chômage qui touche 50 à 60% de la jeunesse, à l'enclavement du territoire, à l'activité illégale en orpaillage et en pêche maritime", ajoute la personnalité guyanaise.





La première journée de "grève générale illimitée" a démarré doucement lundi en Guyane et une "journée morte" est prévue mardi. Des marches se tiendront en parallèle à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, à l’appel du collectif "Pou la Gwiyann dékolé" (pour que la Guyane décolle). Ce sera "la première démonstration de rue au-delà des barrages", a affirmé l’un des porteurs du mouvement. Air France, dont les avions ne desservent plus Cayenne depuis dimanche, a annulé son vol pour mardi.