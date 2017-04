Guyane : la délinquance en baisse depuis le début du mouvement de protestation

Vêtus de cagoules et d’uniformes noirs, les "500 frères" ont notamment un but : lutter contre la violence et la criminalité organisée. Et pour cause, la Guyane détient le triste record du territoire français le plus meurtrier par nombre d’habitants, avec 42 homicides recensés en 2016. Les vols avec violence sont également monnaie courante. Il y en a eu 2.338 l’année dernière. Et pour ne rien arranger, les chiffres sont en constante augmentation.





L’insécurité est donc une priorité pour beaucoup de Guyanais et les manifestations organisées depuis 13 jours semblent les mettre sur la bonne voie pour parvenir à leurs fins. Le procureur de la République de Cayenne, Éric Vaillant, indique ainsi à l’AFP constater "une diminution des faits de délinquance", confirmant une information du site Guyaweb.