Guyane : la ministre des Outre-mer repart à Paris sur un désaccord, Cazeneuve convoque une réunion à Matignon

Car les grévistes n'entendent pas s'arrêter là. "Mettre fin à la grève comme si tout allait bien n'est pas possible", a réagi à Guyane 1ère un porte-parole. "Nous restons mobilisés et déterminés", a-t-il poursuivi. "Nous allons faire très bientôt une nouvelle démonstration de force. Le 28 mars, nous étions 40.000 dans la rue. Il faudra être encore plus nombreux la prochaine fois !", a déclaré Davy Rimane à la chaîne, l'un des membres du collectif.





"La ministre fait comme si elle ne savait pas que nous avons 50 ans de retard, qu'on subit, que nous voyons de la misère dans notre pays. Nous allons lui montrer", a indiqué à l'AFP Olivier Goudet, ajoutant que "tous les barrages seront fermés" lundi. Mickaël Mansé, également porte-parole des "500 frères contre la délinquance" a pour sa part indiqué que "la fusée restera au sol tant que la Guyane ne décollera pas". Une manifestation est d'ailleurs prévue à 9h à Kourou (14h à Paris), à proximité de la base de lancement d'Ariane. Le porte-parole du Médef de Guyane Stéphane Lambert a quant à lui déclaré qu'ils avaient "obtenu l'essentiel de (leurs) revendications" mais qu'ils restaient "solidaires".