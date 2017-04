Guyane : le blocage "total" annoncé pour lundi

Vendredi, une manifestation devant la préfecture de Cayenne a été émaillée de violences. L'administration, craignant une possible "invasion" du bâtiment avait refusé de recevoir une délégation du collectif qui avait pourtant rendez-vous avec le préfet, ce qui avait attisé les tensions. Plusieurs policiers avaient été frappés et le commissaire Joël Terry avait été sérieusement blessé.





Le commissaire hospitalisé a reçu à l'hôpital plusieurs dizaines de membres des "500 frères contre la délinquance", qui encadrent les manifestations et avaient tenté vendredi de ramener le calme. Le numéro 2 de la police a ainsi tenu à tranquiliser les esprits en exprimant son "respect" aux "500 frères" et en serrant la main à ses nombreux membres présents, presque tous cagoulés. "Je suis dans mon rôle. J'obéis aux lois de la République. Mais ça n'enlève rien au respect que j'exprime pour les personnes qui sont en face de moi", a indiqué le policier dans une vidéo retransmise en direct sur Facebook par Guyane Première. Et de conclure que "les valeurs que nous partageons sont bien plus importantes que nos différences".