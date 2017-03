Guyane : le lancement de la fusée Ariane reporté en raison d'un mouvement social

La fusée Ariane 5 aurait dû décoller ce mardi de Kourou en Guyane. Mais lundi, à la veille de ce lancement officiel, des grévistes d'EDF Guyane, des personnels de l'hôpital de Kourou et des salariés de la société Endel ont bloqué le site à l'aide de pneus et et de palettes, comme l'a indiqué à l'AFP le syndicat UTG (Union des travailleurs guyanais)-CGT, à l'origine du mouvement. Ce qui a empêché le transfert de la fusée vers son pas de tir.





Dans un communiqué, Arianespace a donc annoncé que la fusée quitterait le sol français 24h plus tard, soit mercredi entre 17h30 et 20h20 heure locale. Elle devrait alors mettre en orbite deux satellites, le premier (SGDC de la société VISIONA Technologia Espatial S.A) pour l'opérateur brésilien Telebras S.A. et le second (KOREASAT-7) pour le sud-coréen ktsat.