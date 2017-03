Guyane : les négociations ont repris dans une ambiance lourde

L'ambiance s'annonçait électrique, ce jeudi matin, à la table des négociations. Les ministres de l'Intérieur Matthias Fekl et des Outre-mer Ericka Bareigts ont entamé ce jeudi matin leurs discussions avec les leaders de la mobilisation en Guyane, très déterminés à obtenir les moyens de faire enfin "décoller" le territoire après le succès des manifestations des derniers jours.





La journée de négociation avait démarré dans une ambiance pesante et sous une pluie battante, avec 1h30 de retard, les centaines de manifestants présents exigeant le retrait du dispositif de sécurité érigé face à la préfecture comme préalable à toute discussion. Après avoir obtenu gain de cause, une délégation de Guyanais était entrée vers 10h30 dans la préfecture, avant d’en ressortir une demi-heure plus tard, s'indignant que les médias n’aient pas été conviés aux discussions.