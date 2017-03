La Guyane sous haute tension : quelles sont les raisons de la colère ?

Tout a commencé à la mi-mars, lorsque Ségolène Royal s'est rendue dans le département. Une visite perturbée dans son intégralité : lors des rendez-vous à la préfecture, pour l’anniversaire des 10 ans du parc national de la Guyane et à la CTG. Des blocages ont été menés par plusieurs organisations professionnelles dont le Medef Guyane, les moyennes et petites industries (MPI) et la fédération des opérateurs miniers de Guyane. Ils protestaient contre le retard de signature du "pacte d’avenir" de 2 milliards d’euros promis par François Hollande en 2013.





Un groupe récemment créé par des citoyens contre l'insécurité en Guyane et baptisé les "500 frères" avait fait irruption sans violence lors de la 14e conférence de la Convention de Carthagène. Se rassemblant devant plusieurs consulats, ils avaient demandé le rapatriement des délinquants des pays voisins. En effet, la Guyane détient le triste record de territoire français le plus meurtrier par nombre d'habitants, avec 42 homicides pour 250 000 habitants commis en 2016, selon un document du parquet de Cayenne. Ce vendredi 25 mars, ce sont les agriculteurs en colère qui ont aspergé de lisier de porc les bâtiments de la préfecture, à Cayenne. En tout ce sont une dizaine de barrages qui obstruent depuis le milieu de la semaine, une dizaine de ronds points stratégiques du littoral guyanais, bloquant notamment l'entrée de Cayenne.





Les barrages, notamment à l'initiative du syndicat UTG (Union des travailleurs guyanais)-CGT, rassemblent pêle-mêle des salariés d'EDF en grève, des personnels du centre médico-chirurgical de Kourou, inquiets d'un désengagement de La Croix Rouge qui gère l'établissement, un collectif qui réclame un commissariat à Kourou...





Côté agriculteurs, on bloque les locaux de la Direction de l'agriculture (DAAF). Ils reprochent des lenteurs administratives et des refus d'aide. Des transporteurs bloquent le port de Degrad des Cannes (15 km de Cayenne), inquiets de la répartition des marchés du chantier du futur pas de tir d'Ariane 6. Certaines stations-service commencent à connaître des pénuries d'essence sans plomb, et des appels à fermer les magasins ont été lancés. Les Amérindiens ont aussi appelé à se mobiliser, notamment contre le "vol" de leur terre et un projet d'extraction aurifère controversé, ainsi que les associations de lutte contre l'orpaillage.