Guyane : pourquoi les "500 frères" ont choisi de porter des cagoules

Au deuxième jour de la "grève générale illimitée", plus de 10.000 manifestants ont battu le pavé mardi à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Une "journée morte" avec en première ligne les "500 frères". Vêtus de noir, muscles en avant, ce mouvement de citoyen créé récemment pour lutter contre "l'insécurité en Guyane" a choisi d'avancer cagoulé. Un détail qui n'a pas manqué de faire réagir les autorités et les internautes depuis plusieurs jours : simple accessoire ou véritable provocation ? Decryptage avec Stéphane Sirot, spécialiste du syndicalisme et des conflits sociaux et enseignement à l'université de Cergy-Pontoise.





LCI : Ce mouvement de citoyens, composé d'hommes toujours cagoulés, est-il une première ?

Stéphane Sirot : C’est plutôt quelque chose de parallèle à un mouvement social plus large, composé de barrages, de manifestations et de grèves. Se cagouler est avant tout symbolique, cela nous évoque les mouvements indépendantistes et autonomistes, par exemple le FLNC en Corse, plus qu’à ce qu’on peut voir généralement dans un mouvement social. Ces "500 frères" veulent mettre en avant la question sécuritaire en Guyane, ce qui peut expliquer le port de cagoules. Ils veulent apparaître comme des justiciers face à une métropole défaillante. Cet accoutrement cherche aussi à impressionner l’interlocuteur. Et cela fonctionne : si le gouvernement n’a pas cherché à envoyer tout de suite des ministres, c’est qu’il y a eu le précédent Yves Jego qui s’était retrouvé plus ou moins retenu durant plusieurs jours durant la crise en Guadeloupe de 2009.