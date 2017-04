Guyane : reprise puis... interruption des négocations

Ce samedi 1er avril, Ericka Bareigts et le ministre de l'Intérieur ont pris une trentaine d'engagements au nom de l’État, pour plus d'un milliard d'euros, notamment dans l'éducation (400 millions d'euros) et la santé (85 millions d'euros) mais aussi la sécurité et la justice. "Le gouvernement a entendu les aspirations et les demandes des Guyanais", avait estimé Matthias Fekl, avant de s'envoler samedi vers la métropole.





Il avait listé une série de "décisions fermes et sans appel" devant une délégation d’une cinquantaine de Guyanais et affirmé que les 428 revendications avaient été "passées en revue, expertisées". Mais le collectif "Pour la Gwiyann dékolé" (pour que la Guyanne décolle), insatisfait, avait fait valoir d'autres revendications, dont celle d'un "nouveau statut" pour la Guyane, qui lui accorderait davantage d'autonomie. Davy Rimane a ensuite expliqué à l'AFP que cette exigence était avant tout une volonté de se débarrasser d'un lien "trop centralisé et vertical avec Paris", qui empêche la Guyane "d'avancer".