QUAND LE TEMPS S'ARRÊTE - A Saint-Laurent du Maroni, la deuxième grande ville de Guyane après Cayenne, la situation est toujours bloquée. La ville tourne au ralenti et ceux qui veulent travailler doivent passer les barrages. Là-bas, on attend la visite des deux ministres de l’Outre-Mer et de l’Intérieur, mais on a peu d’espoir.