Sifflements, mains aux fesses, regards insistants, frottements, insultes salaces… qu'est-ce qui tombe sous le coup de la loi ?

La peine encourue est de 5 ans et de 75.000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Pour autant, les choses se compliquent souvent pour les victimes au moment de porter plainte : "L'auteur n’est bien souvent pas idéntifié et identifiable et combien de fois des femmes dejà reticentes à aller porter plainte, se voient répondre au commissariat : 'C’est pas très grave' ou 'N’auriez vous pas contribué à votre propre préjudice avec votre tenue ?'".





Au même titre que les agressions sexuelles, l’exhibition entre dans le cadre des violences sexuelles et lorsqu'elle est "imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public", est passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende selon l'article 222-32 du code pénal.