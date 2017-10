Après l'affaire Weinstein, les appels pour harcèlements et agressions sexuelles ont presque quintuplé au 3919

Parmi les écoutantes, nous retrouvons Maria et Sylvie*. Toutes deux oeuvrent pour le 3919 depuis plus de dix ans. Elles ont connu l’époque où la plateforme téléphonique était encore un numéro à dix chiffres, en service depuis 1992, à destination des victimes de violences conjugales uniquement. Depuis, il est devenu plus facile à retenir et a été élargi à tous les types de violences sexistes.





Mais le fond du travail est resté le même : "On gère l’appel en deux étapes" nous précise Maria, ancienne médiatrice socio-culturelle. "D’abord, on le contient, c’est-à-dire qu’en discutant, on essaie de faire baisser la tension, de déculpabiliser la victime, de valoriser sa parole. Puis, une fois qu’elle est plus détendue, on va essayer de la rediriger vers le service adapté. Le but est d’apporter une solution en accord avec la situation de la personne qu’on a au bout du fil." Et Maria de citer l’exemple de cette dame harcelée par son patron, comme tant d’autres de ses collègues, qui s’en voulait terriblement de ne pas avoir parlé à l’époque des faits. Ou encore de cette jeune femme agressée dans les transports, choquée et qui, à la fin de la conversation a finalement décidé d’aller porter plainte.