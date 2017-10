Harcèlement sexuel "dans les quartiers difficiles" ? Monsieur le Président, ce n'est pas aussi simple...

Affaire Weinstein oblige, le sujet des violences faites aux femmes a été abordé, ce dimanche soir, dans le grand entretien du président de la République. Parmi les questions posées, celle de savoir si les insultes dans la rue pourront désormais être verbalisées. C'était une proposition de la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, aussi Emmanuel Macron s'en est-il à nouveau fait l'écho.





"Pour verbaliser au quotidien et être plus actif, nous allons lancer un changement dans l'organisation de notre police. Le ministre de l'Intérieur lancera dans les prochains jours la consultation pour mettre en place la police de sécurité du quotidien à laquelle je me suis engagé", a notamment déclaré le chef de l'Etat. Ajoutant : "Elle aura dans ses priorités la lutte contre le harcèlement et en particulier dans les transports, puisque c'est beaucoup là que ça se joue, aussi. Je souhaite que nous puissions avoir une procédure plus simple de verbalisation lorsque de tels actes sont commis, pour qu'il y ait une réponse immédiate. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Souvent on ne va pas porter plainte, parce qu'on n'ose pas. Et lorsqu'on porte plainte, ça prend des mois et des mois et c'est souvent classé sans suite parce que c'est dans les quartiers les plus difficiles, où nos magistrats ont déjà énormément à faire."