Harcèlement : "Paye ta blouse", le Tumblr qui dénonce l'humour carabin dans le milieu hospitalier

EDIT. France 2 diffuse ce mercredi 11 octobre le téléfilm "Harcelée", dont le thème est le harcèlement sexuel au travail. A cette occasion, nous republions cet article consacré à ce phénomène dans le milieu hospitalier et diffusé sur notre site en janvier dernier





On connaissait "Paye ta Shnek" sur le harcèlement de rue et "Paye ta robe", chronique du sexisme ordinaire dans la profession d’avocat. Voici le petit dernier : "Paye ta blouse", qui relaye des témoignages de sexisme en milieu hospitalier.





"Paye ta blouse", c’est un Tumblr créé il y a à peine un mois, en décembre 2016… et qui recueille déjà plusieurs témoignages. En voici un bref florilège : "Bon les filles, vous nous apportez le petit-déj' pour demain. Les garçons, vous pouvez vous reposer ce soir", "Va te laver les mains, et lave-toi bien la chatte aussi pour ton deuxième job après m'avoir admiré au bloc", ou encore "Oh vous savez, les femmes, tout ce qu’elles veulent, c’est s’occuper de leurs enfants et travailler à mi-temps".