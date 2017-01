"#harcelementdomicile" : quand un technicien Orange utilise des données clients pour draguer

Après la publication de son tweet, la jeune femme a été la cible de plusieurs internautes l'accusant de menacer l'emploi du technicien. Dans la foulée, plusieurs femmes ont raconté leur propre expérience via le hasthtag #harcelementdomicile. Elles y racontent le harcèlement dont elles ont été victimes après avoir communiqué leur numéro ou leur adresse à une entreprise ou un professionnel.





Une heure après avoir reçu le message du technicien, la jeune femme lui a répondu dans un nouveau texto, ensuite publié sur son compte Twitter : "Bonjour. En effet ce n'est pas très pro. J'ai pris contact avec le service réclamation orange. Cela va être remonté à votre service. Très bonne journée". Pas très pro, c'est certain. Mais est-ce que ce ne serait pas non plus illégal ?