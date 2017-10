Hausse du tabac : mais pourquoi les buralistes vont-ils déverser des carottes devant le ministère de la Santé ?

Mais quel peut bien être le rapport entre le tabac et la carotte, qui elle ne nuit aucunement à la santé ? Remontons à l'époque où les cigarettes n'étaient pas vendues en paquets. Plus précisément au XVIe siècle, avant même que la chanson "J'ai du bon tabac" ne soit écrite. Le tabac était alors vendu en rouleaux de feuilles de quelques centimètres de long, que les accros à la nicotine fumaient ou chiquaient. En plus de ressembler à une carotte, ces petits rouleaux devaient être râpés à leur extrémité pour être consommés. Il n'en fallait pas plus pour que le légume deviennent le symbole des débitants de tabac.





Bien avant le caducée et la croix verte des pharmacies, les apothicaires, premiers à le commercialiser, ont d'ailleurs eux-aussi eu une carotte de tabac comme emblème. C'est en 1906 qu'elle deviendra officiellement celui des buralistes, qui ont désormais l'obligation d'apposer cette enseigne sur leur façade . Vous voulez vous offrir un de ces morceaux d'histoire ? Sachez qu'on en trouve pour quelques dizaines d'euros sur Le Bon Coin .