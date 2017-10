Haute-Savoie : un éleveur visé par une plainte.... car ses vaches empruntent la route pour aller paître

"C'est honteux ! Moi qui adore rencontrer le troupeau de vaches le matin en partant au boulot. C'est même un privilège. C'est nous qui sommes venus envahir la campagne, pas l'inverse. Nous avons fait un choix, à nous de l'assumer", s'insurge Anne-Lise. "Mes deux grands-parents étaient agriculteurs, l’un dans le Morvan et l'autre à la sortie de la ville", se souvient Annick. "Nous allions en "champ les vaches", j'étais petite mais fière de tenir mon drapeau rouge pour signaler la présence des bêtes quand nous étions au bord de la route. En ce temps-là nous devions aussi deux fois par jour couper la RN6, c'était l'époque de la grande transhumance... des vacanciers." Mais à l'époque, le choc des cultures se déroulait plus pacifiquement : "Tout le monde s’arrêtait, c'était l'attraction et les gens patientaient, car en ce temps-là le respect de l'autre, du métier de l'autre était une réalité. Merci à nos agriculteurs courageux et travailleurs, merci de nous nourrir."





Cette mésaventure n’est pas sans rappeler celle arrivée en août dernier, quand des résidents secondaires du Biot, autre commune de Haute-Savoie, s’étaient plaint du bruit des cloches des vaches qui pâturent l’été en face de chez eux. Une pétition de soutien au maire de Biot avait été lancée pour que les bêtes puissent conserver leurs cloches. 117.000 signatures avaient été recueillies. Finalement, le conseil municipal a tranché mi-septembre : les vaches pourront garder leurs cloches.