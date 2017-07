Hautes-Pyrénées : des riverains érigent un mur pour empêcher la venue de migrants

"Rien n'est prévu pour la vie au quotidien des migrants et des habitants de la commune et les structures municipales, comme les cantines et écoles, sont sous-dimensionnées", estime le collectif. L’hôtel a une capacité d'accueil de 85 personnes, tandis que la commune compte environ 5000 habitants. La remise des clés entre l’Accor Hotels et Adoma, une association d’insertion par le logement, chargée de l’accompagnement des migrants une fois installés, doit avoir lieu ce mardi matin.