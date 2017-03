Fermeture de la mosquée de Clichy : une prière de rue organisée devant la mairie pour protester

"Nous demandons au maire un lieu (de prière) digne et une solution définitive pour les musulmans clichois. Restez unis, solidaires et réclamez votre droit dans le calme et loin de tout débordement", a exhorté l'un des imams de la mosquée fermée, cheikh Abdoulhakim Badaoui. "On va continuer à faire ça (ndlr : des prières dans la rue, devant l'ancien lieu de culte ou la mairie) jusqu'à ce que le maire trouve une solution digne, qui réponde aux besoins des musulmans" de Clichy, a indiqué quant à lui Hamid Kazed, président de l'Union des associations musulmanes de Clichy (UAMC).





Problème : après un long bras de fer entre la mairie Les Républicains (LR), qui veut donc faire du lieu une médiathèque, et l'UAMC, qui la gérait et refusait de quitter les lieux malgré une décision d'expulsion, une résolution du conflit semble plus que jamais improbable. Car si le maire Rémi Muzeau, élu en 2015, avait parallèlement inauguré en mai un nouveau lieu de prière dans sa ville, l'UAMC le juge excentré et trop exigu. Avant sa fermeture, la précédente mosquée accueillait, selon les jours, entre 3000 et 5000 fidèles.