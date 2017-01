Hécatombe dans une maison de retraite de Lyon : la difficile lutte contre la grippe dans les Ephad

Pour contrer cette situation, le ministère de la Santé et l’INVS émettent des "recommandations nationales" pour gérer et prévenir le virus. Sur le terrain, chaque établissement complète avec des mesures adaptées à sa situation. Le vaccin est tout d’abord indiqué pour tout résident âgé de plus de 65 ans, pour plusieurs maladies infectieuses : la diphtérie-tétanos-polio/10 ans, le dTP-Coqueluche, la grippe, voire le pneumocoque ou hépatite A. "Un taux de vaccination d’au moins 60% des résidents assure une bonne protection des résidents non vaccinés ou non répondeurs", indique l’INVS, qui rappelle toutefois l’importance que le personnel soit lui aussi vacciné. "Même avec un taux de vaccination de 100% des résidents, une épidémie de grippe reste possible en collectivité si le personnel n’est pas vacciné."





Suivent ensuite des recommandations d’hygiène. Trois niveaux sont programmés : mesures élémentaires d’hygiène (niveau 1) ; précaution standard (niveau 2) : hygiène des mains, port de gants, de surblouse ou de lunette en cas de contact à risque, gestion du matériel ou des surfaces souillées… ; le niveau 3, appelé aussi précautions complémentaires, consiste en des prescriptions médicales. L’ARS précise ainsi qu’en survenue de cas d’infections respiratoires, des mesures immédiates doivent être prises, sans attendre la confirmation de l’implication ou non d’un virus grippal : isolement géographique d’une personne atteinte, repas pris en chambre pour les personnes atteintes, port d’un masque respiratoire à l’extérieur de la chambre, désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique. Est aussi prévu de différer les admissions de nouveaux résidents en cas d’épidémie, ou encore la vaccination antigrippale des résidents non atteints et non encore vaccinés durant la saison hivernale. Pour le personnel, il est recommandé le port du masque chirurgical lors des soins donnés aux résidents atteints, de renforcer l’hygiène des mains avant et après contact, port de gants pour les contacts avec les liquides biologique, par exemple lors des mouchages.





Les précautions à prendre sont donc très précises. Mais ne sont aussi que des recommandations. Reste que, rappelait un rapport de l’ARS Rhône Alpes en 2011, les Ehpad ont toutes des statuts bien différents, ce qui a des répercussions dans la lutte contre les infections : certains sont rattachés à des établissements hospitaliers ou en statut médicosocial et bénéficient ainsi d’accès direct à une équipe opérationnelle d’hygiène, d’autres sont isolés. Leur ancienneté et leurs tailles varient considérablement, et les professionnels qui interviennent sont multiples.