Hellfest, Main square... : mais pourquoi le prix des festivals augmente-t-il autant ?

Avec un ticket d'entrée dépassant les 90 euros pour une journée et un "pass 3 jours" tutoyant les 200 euros, le Hellfest 2017, qui s'est tenu à la mi-juin, est l'un des festivals les plus chers de France. Pourtant, la billetterie a affiché complet en à peine une semaine, plusieurs mois avant que 160.000 amateurs de métal se retrouvent à Clisson, en Loire-Atlantique, pour écouter Deep Purple, Linkin Park ou Aerosmith, les têtes d'affiche du festival.





Un mois plus tard, c'était au tour de Paris d'accueillir le festival itinérant Lollapalooza. Pour 79 euros la journée et 150 euros les 2 jours, il était possible d'assister aux shows de Lana Del Rey, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd et autres stars mondiales. Là aussi, la programmation était impressionnante et le succès au rendez-vous, mais jamais un festival parisien n'a été aussi onéreux.





De tels tarifs n'existaient pas il y a quelques années. Entre 2008 et 2016, le prix moyen des billets de festivals de musique a augmenté de 3% par an, selon une étude du Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV) portant sur plus de 80 événements.