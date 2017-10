La maire de Paris veut interdire les voitures à essence à partir de 2030

D’après nos confrères de France Info, qui révèlent l’information, cela fait déjà plusieurs mois que la discussion est entamée. Pour le cabinet de la maire, cette mesure ne serait pas difficile à mettre en place, puisqu'aujourd'hui, plus de 60 % des Parisiens ne possèdent pas de voiture. Ils parient à l’avenir sur les voitures électriques et les transports en commun avec le Grand Paris. Toujours selon leurs informations, les mairies d'arrondissement discuteront de cette mesure et du plan climat, en général, les 5 et 6 novembre prochains avant que le Conseil de Paris n’en débatte en séance, aux alentours du 20 novembre.