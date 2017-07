Homophobie dans le rap français : enquête sur un tabou qui persiste

Peut-on espérer un jour un changement ? Thomas Blondeau se montre plutôt optimiste. Selon lui, si peu de rappeurs français assument pour le moment leur homosexualité, "ça ne saurait tarder à arriver". Au début des années 2010, tout s’est renouvelé", estime-t-il. Le propos, le discours, les manières de rapper, mais aussi le profil ou la culture des rappeurs. On assiste donc à une formidable variété de prises de positions sur le sujet". Pour résumer : "De plus en plus on va avoir des rappeurs qui n’en ont rien à foutre et le disent".





Un changement qui tiendrait donc à l'engagement de la nouvelle génération, mais pas que. Pour Thomas Blondeau, le coming-out d’un rappeur médiatisé permettrait aussi de faire avancer les choses. "Dans le rap français, il n'y a aucune grosse superstar qui est sortie du placard, note-t-il. Si c'était le cas, ça ferait probablement avancer le débat et ça remettrait même en cause les convictions de certains fans et de l'industrie". Bientôt un Frank Ocean à la française ?