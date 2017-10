"Il a collé sa langue dans ma bouche" : au cinéma ou au théâtre, le chemin des jeunes actrices est pavé de comportements sexistes

Etre comédienne fraîchement sortie d’école, cela veut aussi dire scruter les annonces et courir les castings à longueur de temps. Certains le savent et en profitent pour lancer des propositions douteuses à de jeunes débutantes. Clémence avait à peine 25 ans lorsque, en casting, un homme a commencé par la couvrir de compliments : "Il me disait ‘Tu ressembles à Stacy Martin dans Nymphomaniac, c’est fou, t’as un truc !’" se souvient-elle. Avant de passer aux choses sérieuses : "Il a poursuivi : ‘Ce qui serait bien, c’est que tu rentres chez toi, et que tu fasses comme elle dans le film.’ Il voulait donc que je lui envoie une vidéo où je me masturbe. Je l’ai insulté, et j’ai claqué la porte."

Pauline, la trentaine, a elle aussi su s’extirper "d’un piège", comme elle appelle ce genre d’annonces. "On nous appâtait en évoquant Canal + dans la description du casting" décrit-elle. "Mais quand je suis arrivée, le mec était seul dans une salle louée pour l’occasion. C’était bizarre. Là, il m’a annoncé que le rôle serait dénudé et qu’il fallait que je me déshabille. Je lui ai dit que je n’étais pas intéressée, et je suis partie."