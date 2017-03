Il débarque en France : Roomonitor, ce boîtier mouchard qui prévient le propriétaire quand son locataire est trop bruyant

Le développement d’Airbnb et autres plateformes de locations de logements entre particuliers a favorisé le tourisme, mais aussi eu une conséquence malheureuse : des nuisances sonores parfois incessantes pour les voisins. Valises à roulettes tous les deux jours, éclats de voix, musique et tapage nocturne de la part de locataires qui, forcément, sont moins soucieux de préserver l’intimité des voisins que s'ils étaient chez eux. Au point qu’à Paris, Barcelone ou Amsterdam, le sujet est devenu une plainte récurrente pour les habitants obligés de subir les va-et-vient de touristes dans leur immeuble.





Des associations comme Padhocmi (Pas d’hôtel clandestin dans mon immeuble) ou l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels montent d’ailleurs régulièrement au créneau sur le sujet, en incitant notamment les propriétaires à agir contre ces locations Airbnb. Airbnb, lui, essaie de déminer le terrain à sa façon, via un volet "Voisin Airbnb" sur son site, où la plateforme rappelle que la location de Airbnb est une affaire de "communauté", à laquelle il faut donc associer le voisinage, et invite donc à signaler le moindre problème.