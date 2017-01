"Il faut taper deux fois pour qu'elles comprennent" : des étudiants de Lille 2 dénoncent les propos sexistes d'un professeur

Selon une étudiante interrogée par LCI, quelques rires et applaudissements résonnent dans la classe après la tirade du prof, mais aussi plusieurs huées. Le professeur renchérit : "C'est comme les femmes, il faut taper dessus deux fois pour qu'elles comprennent". Certains étudiants se lèvent et quittent l'amphithéâtre. Non satisfait de sa première remarque, l'enseignant lance à leur intention : "Ça, c'est les féministes qui se lèvent (...). Ça ne me dérange pas tant qu'il n'y a pas des Femen, manquerait plus que ça... Enfin quoique !"





Selon l'un des témoins, contacté par LCI, plusieurs étudiants ont interpellé l'enseignant à la fin du cours. "Le prof est resté près d'une heure après le cours pour s'expliquer face à quelques élèves qui étaient plutôt choqués", raconte-t-il. Selon ce même étudiant, le professeur a présenté ses excuses lors du cours du lendemain, accusant les élèves de "ne pas comprendre son humour".