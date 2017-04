"Il m'a décollée du sol" : violemment agressée en pleine rue à Paris, une femme transgenre témoigne

La victime est rapidement allée porter plainte auprès du commissariat du IIIe arrondissement pour "agression en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre". Emilie devait se faire opérer ce mercredi après avoir eu le nez fracturé. Elle a également des hématomes à l'arcade sourcilière, et doit porter une minerve en raison de douleurs aux cervicales. En tout, elle s'est vue prescrire 12 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).





C'est la deuxième fois qu'Emilie est victime d'une agression physique en raison de son identité. Mais les agressions verbales sont, elles, beaucoup plus fréquentes. "Le fait de ne pas avoir son changement d’état civil pose de gros problèmes. Et face à des personnes transphobes ça dérive très vite. Par exemple, il est courant qu'on me dise 'monsieur' à la place de 'madame'".





Aujourd'hui, Emilie a décidé de parler, même si elle est de nature plutôt discrète. "Je me passerais volontiers de raconter cette histoire, mais aujourd'hui, vous vous adressez à la militante", nous explique-t-elle. On ne peut pas accepter de tels comportements, de telles violences en raison de la différence de quelqu’un, de son identité, de sa couleur de peau ou même de son orientation politique. Et surtout pas en France".