Il risque 5 ans de prison pour avoir aidé des migrants : Cédric, 37 ans, jugé à Nice, estime qu'il ne faut "plus fermer les yeux"

Alors dans la vallée, des habitants ont voulu aider. D'abord au coup par coup. Puis, en mai dernier, une petite quinzaine de personnes s'est organisée et a monté l’association "Roya citoyenne". "On a d’abord paré au plus urgent : distribuer de la nourriture", raconte Suzel, membre de l’association. Depuis, tous les soirs, une maraude part de chaque village de la vallée. Une ou deux voitures, avec un tas de sandwichs, à la rencontre des migrants. En cachette. Car rien que ça, c’est illégal en dehors des lieux d'accueil. "On donne à manger en cachette à des gens réfugiés sous des ponts…C’est quand même incroyable", se révolte Soizic. "L'hiver approche. Un jour il va y avoir des morts de froid. On est en montagne, quand même." L’association s’est aussi posée la question de l’accueil et du transport de ces migrants. "C’est un gros sujet, on n’était pas tous d’accord", confie Suzel. "Le choix fait ne peut qu’y être individuel."





Cédric Herrou lui, a vite choisi : il a chamboulé sa vie pour aider les migrants. Chaque soir, il accueille chez lui entre 15 et 40 personnes, qui n’ont pas de toit. "Ils restent environ une semaine", raconte-t-il à LCI. "On les remet en état, des médecins s’occupent d’eux. On les conseille, on les considère. On met un peu d’humanité sur leur passage." Il veut voir les hommes, les enfants, derrière ces fantômes errants. "C’est un peu simpliste de dire qu’ils viennent là pour profiter d’un système. Moi je vois des gamins de 16 ans, qui se sont fait sortir de leur pays par la guerre, la dictature, à qui leurs parents manquent."