Il transforme les pipis sauvages en fleurs : après Nantes et Paris, l’Uritrottoir à la conquête du monde

Bref, tout roule pour l’Uritrottoir, et même un peu plus vite que prévu. "Tout s’est déclenché très vite, le buzz a accéléré le programme", raconte Laurent Lebot. Merveille d’internet et de la mondialisation, l’invention, dont nous vous parlions dès décembre dernier, a en effet fait beaucoup parler. En France, les articles se sont enchaînés, du Figaro à Télérama en passant par Europe 1, l’aventure finissant même aux Grosses têtes. Puis, un journal d’expatriés, The Connexion, a fait voyager l’histoire de l’autre côté de la Manche. Le Guardian a embrayé avec un article, suivi, deux jours après, par le New York Times. Le début d’un tour du monde médiatique. "On s’est fait tous les fuseaux horaires, traversé la Russie, les pays de l’Est... Je crois que les pipis de rue sont un problème qui concerne le monde entier !", analyse Laurent Lebot. "Sauf peut-être les pays musulmans... Mais globalement, beaucoup de pays ont réagi."





L’affaire a notamment suscité beaucoup d’intérêt dans les pays du Nord de l’Europe, plus qu’en Espagne ou Italie. "Angleterre, Belgique, Pays bas, Allemagne, Suisse, ont réagi très vite. Ils ont sans doute la fibre un peu plus environnementale... et sont aussi des pays à bière ! Et rencontrent donc les mêmes soucis." Plus inattendu, l’Inde s’intéresse aussi beaucoup à l’Uritrottoir. "Ils sont dans notre top des contacts ! Il y a là-bas un gros problème de salubrité publique."