Il y a trois ans, un SMS de Ruth Elkrief a sauvé Jérôme Lavrilleux du suicide

C'était le lundi 26 mai 2014. Ce jour-là, Jérôme Lavrilleux passe aux aveux sur le plateau de BFMTV et reconnaît que les comptes de campagne Nicolas Sarkozy en 2012 ont été truqués via des fausses factures entre l'UMP et Bygmalion. En larmes devant la journaliste Ruth Elkrief, l'ex-directeur adjoint de campagne de Sarkozy prend toute la responsabilité sur ses épaules. Trois ans après, il est revenu sur ce douloureux épisode dans un entretien accordé au Monde. "L’émotion et les larmes, c’est parce que je suis fatigué, explique-t-il au journal (...). Au fur et à mesure, je m’aperçois qu’il n’y aura pas de retour en arrière possible".





L'émission terminée, il explique avoir pris la route en direction de son domicile de l'Aisne : "Là où je mets normalement une heure et demie, j'ai mis presque quatre heures ! Parce que j'ai pleuré tout le long de la route, mon téléphone sonnait sans arrêt, sans arrêt, je n'ai répondu à personne".