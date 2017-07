A Saint-Tropez, les hélicos des riches vacanciers mettent riverains et touristes à bouts de nerfs

Car les maires des communes les plus concernés sont eux aussi pris entre deux feux, la tranquillité, et le développement du tourisme et de l'actvité économique de la presqu'île. Parce que oui, ça fait du bruit, n'empêche que ces riches touristes, ce serait dommage de les faire partir en ne leur facilitant pas le trajet... Dans une interview réalisée en 2010, le maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, estimait ainsi que les hélicoptères étaient indispensables "compte tenu d’une certaine clientèle haut de gamme et à fort pouvoir d’achat qui fréquente la presqu’île et qui utilise fréquemment ce mode de déplacement". Il défendait ainsi l’idée d’un "équilibre", qu'il reconnaissait "difficile à réaliser entre des intérêts divergents (maintien et développement de l’activité économique, sécurité et tranquillité)." Entre tout ça, le sous-préfet du Var, pris entre les sociétés d’hélicos et les pressions des riverains, doit concilier les parties. Pas facile.





Reste qu’avec le rejet du projet de station en mer, les solutions au problème se réduisent drastiquement. "Il n’y a que trois possibilités", résumait Vincent Morisse, président de la Communauté de communes, dans Var Matin en février dernier : "Soit on reste sur un statu-quo ; soit on interdit tout hélicoptère dans le Golfe, ce qui semble irréalisable ; soit on trouve une solution alternative, un bon compromis."





En face, Jean-Claude Molho est découragé. "On ne sait plus par quel bout le prendre." Prochaine échéance : une réunion de l’Observatoire le 25 juillet. "On verra s’ils acceptent un compromis, de diluer les mouvements sur certains héliports, et faire en sorte que la règlementation soit respectée, relever les contraventions, mettre des contraintes sur les survols... Mais les gens en ont ras-le-bol. Si ça continue comme ça, il est à craindre que certains opposants un peu ayatollah ne fassent un coup d’éclat".