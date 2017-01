Île-de-France : l'épisode de pollution pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine

Pour lutter contre ce pic de pollution, la préfecture a décidé de mettre en place une nouvelle mesure : la circulation différenciée. Il s'agit d'un un dispositif "visant à se substituer à la circulation alternée" mise en place six jours en décembre en Ile-de-France. Le principe : On "interdit la circulation aux véhicules les plus polluants", a annoncé la préfecture de police de Paris lors d'un point presse.





Alors que la circulation alternée autorise les voitures à circuler selon leur plaque d'immatriculation (pair ou impair), la circulation différenciée fonctionne avec des vignettes anti-pollution Crit'Air, obligatoires depuis seulement le 16 janvier à Paris et dans 69 communes. Mais la région parisienne est loin d'être la seule zone confrontée à la pollution.





Également touchée, la région lyonnaise qui va mettre en place également lundi à Lyon et Villeurbanne la circulation alternée, incluant le nouveau système de vignettes différenciées qui ne sont pas encore obligatoires. Plusieurs départements ont déjà abaissé la vitesse de 20 km/h comme en Ille-et-Vilaine et dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.