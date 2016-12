Île-de-France : retour du pic de pollution, mais pas de la circulation alternée

Pour lutter contre ce pic de pollution annoncé, la préfecture de police a annoncé la mise en place de plusieurs mesures : l'interdiction de l'utilisation du chauffage au bois, la réduction de la vitesse de 20 km/h, l'obligation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de contourner par la francilienne, la réduction des émissions des établissements industriels et la suspension des dérogations de brûlage à l'air libre des déchets verts. Elle recommande également aux Franciliens de limiter le plus possible les déplacements en voiture et de privilégier le covoiturage.





A l'inverse des décisions prises lors des pics de pollution précédents, la circulation alternée ne sera donc pas mise en place ce vendredi. Jeudi, la Ville de Paris avait appelé "tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à adapter leurs comportements, en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou l'utilisation de véhicules peu polluants."





Cet épisode de pollution ne concerne pas que l'Île-de-France. La mairie de Madrid a annoncé mercredi l'instauration de la circulation alternée jeudi dans le centre-ville pour lutter contre un épisode de pollution, une première en Espagne. Le plan sera réévalué quotidiennement en fonction des niveaux de pollution, a précisé la mairie de Madrid. Avec 3,2 millions d'habitants et 1,8 million de voitures, la capitale espagnole a été citée en 2014 comme l'une des plus polluées d'Europe par une organisation écologiste française.