L'épisode de pollution s'étend au Rhône-Alpes et pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine

La région Ile-de-France fait face à un nouvel épisode de pollution depuis quelques jours. Un évènement météorologique qui s'explique par des températures froides, l'absence de vent et la présence d'un anticyclone. Selon Airparif, chargé de la surveillance de la qualité de l'air, la concentration en particules a dépassé ce dimanche "le seuil d'alerte" avec 99 µg/m3. Il devrait de nouveau être dépassé pour la journée de lundi.





Compte tenu des prévisions météorologiques de cette semaine, et malgré "quelques petits indicateurs positifs, comme un vent un peu plus fort, on ne voit pas de franche amélioration avant la fin de la semaine", a prévenu un prévisionniste à Airparif.





Mais ce n'est pas la seule zone touchée par ce phénomène. Une grande partie de l'ancienne région Rhône-Alpes est également concerné, ainsi que la Bourgogne. Le seuil d'alerte à la pollution a été déclenché dimanche dans la Drôme, l'Ardèche, la Loire et la Savoie, le Rhône, l'Isère, la Haute-Savoie, l'Ain, l'Yonne, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Ce qui engendre, un peu partout, des réductions de vistesse de 20km/h sur les routes et des interdictions de brûler des déchets verts ainsi que des feux de cheminées d'appoint ou d'agrément. De la même façon, aucune amélioration de la situation n'est prévue dans ces départements pour le début de semaine.