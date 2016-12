Île-de-France : vers un nouveau pic de pollution, le stationnement résidentiel gratuit jeudi à Paris

La pollution est de retour en Île-de-France. Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air en région parisienne, prévoit un nouvel épisode de pollution atmosphérique aux particules pour la journée de jeudi. En cause : des températures froides et un vent faible.





En conséquence, la mairie de Paris a annoncé la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée de jeudi. Avant d'ajouter : "En fonction de l'évolution de la situation dans les jours qui viennent, d'autres mesures complémentaires pourront être prises : gratuité d'Autolib', de Velib', etc.".





Si le taux de pollution persiste, la préfecture de police pourrait décider de mettre en place la circulation alternée à Paris et dans 22 communes de sa petite couronne. Une décision déjà adoptée à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et justement, selon Airparif, contacté par LCI, la tendance n'est pas à l'amélioration. "Les conditions météorologiques ne devraient pas s'améliorer pour vendredi et pour le début du week-end", nous indique-t-on.