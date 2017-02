Ile de la Réunion : plongée onirique avec les dauphins

GRAND BLEU - C’est une rencontre unique, presque enivrante, sur fond de surprenant balai aquatique. Au large des côtes réunionnaises, studieux et concentré, un groupe de plongeurs s’apprête à rencontrer les dauphins. Douceur et respect sont les conditions sine qua none pour approcher ces mammifères marins et partager avec eux un moment unique.