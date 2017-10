Ils sont 11 millions en France : qui sont les aidants familiaux (dont vous faites peut-être partie sans le savoir) ?

Les aidants, ce sont des hommes ou femmes, qui, tout en travaillant, vont aider un proche en perte d’autonomie. 15% de la population active serait concernée, environ 11 millions de proches aidants. L’âge moyen des aidants est de 53 ans, 53% sont des femmes, et 74% vivent en couple. 68% ont une activité professionnelle. Mais, d’après l’étude, "une grande majorité d’entre eux ne se reconnaissent pas comme tels encore aujourd’hui et ils sont très majoritaires à ne pas recourir aux aides mises à leur disposition : près de 60% des aidants ne savent pas où s’adresser pour bénéficier des aides auxquelles leur proche et eux-mêmes ont droit. "