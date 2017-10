Suppression de l'ISF : le fisc pourra-t-il vraiment reconnaître (et taxer) les "signes ostentatoires de richesse" ?

C'est une annonce qui ressemble fort à un rétropédalage. Alors que la volonté affichée par le gouvernement de supprimer l'impôt sur la fortune au profit d'un impôt sur la fortune immobilière (IFI), excluant ainsi de son assiette les valeurs mobilières telles que les placements ou assurance-vie, fait grincer des dents, on tente, chez les ministres et parmi les députés LREM, d'éteindre l'incendie tant bien que mal. Et de proposer, du bout des lèvres, de taxer "les signes ostentatoires de richesse".





Mais après l'annonce viennent les questions. Qu'est-ce, exactement, qu'un signe extérieur de richesse ? Où se termine le tape-à-l'oeil et où commence le "bling bling" ? A la rolex autour du poignet ? Au yacht amarré sur la Côte d'Azur ? Au tableau de maître accroché au mur du salon ? On a vérifié dans le Larousse, il n'existe pas de définition précise du signe ostentatoire de richesse. Mais sachez qu'on retrouve l'idée sur le site du Centre national de resources textuelles et lexicales CNRTL), à l'entrée du mot "luxe" : elle y est définie comme une "pratique sociale caractérisée par des dépenses somptuaires, la recherche de commodités coûteuses ou de biens raffinés et superflus, souvent par goût du faste ou désir d'ostentation". Alors, va-t-il s'agir de taxer tout ce qui relève du luxueux ? Pas vraiment...





Précisons d'emblée : cela n'a jamais été un problème, dans la loi, de définir les limites précises d'une nouvelle catégorie à destination du fisc. C'est ce qu'explique à LCI l'avocat fiscaliste Marc Uzan : "Juridiquement, il est évidemment tout à fait possible de taxer les signes ostentatoires de richesse. D'ailleurs, c'est une mesure qui a déjà existé dans le passé. Et encore aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les "dépenses somptuaires". Sont concernées dans cette catégorie des activités jugées anormalement luxueuses, comme les dépenses liées à la chasse et à la pêche. Mais pas au golf, par exemple."