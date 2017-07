Incendies dans le Sud-Est et en Corse : 12.000 personnes évacuées dans le Var

Dans les Bouches-du-Rhône, un incendie qui s'est déclaré sur la commune de Peynier mercredi matin prend de l'ampleur. "Il est très difficile d'attaque, explique les pompiers du Sdis, car l'endroit est très boisé et très sec." 300 pompiers et une centaine de véhicules sont sur place. Par ailleurs, des moyens aériens massifs épaulent actuellement les hommes et femmes qui luttent contre les flammes sur le terrain : deux hélicoptères et cinq Canadair et deux hélicoptères. L'incendie est parti d'un champ et se dirige toujours vers des habitations situées dans la commune d'Auriol, il aurait déjà parcouru une cinquantaine d'hectares.