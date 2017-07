Incendies dans le Sud-est et en Corse : 12.000 personnes évacuées à Bormes-les-Mimosas, 800 hectares brûlés

Pour le préfet de la zone sécurité sud et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) Stéphane Bouillon, "le Var sera aujourd'hui (mardi, ndlr) le département le plus compliqué", avec des vents violents qui ne faibliront pas. Plusieurs incendies sont en cours, à la Croix-Valmer, Tourves, Fréjus, Saint-Tropez, Hyères ou encore à Saint-Maximin. Mercredi 26 au matin, c'étaient pas moins de 1500 hectares qui avaient brûlé, annonçait Var Matin, dont "300 à 400 hectares" cette nuit, a annoncé à LCI le chef des pompiers, qui a assuré que "la situation n'était pas en situation favorable".





Près de Saint-Tropez, "à la Croix-Valmer, le feu est extrêmement virulent et difficile à maîtriser", a-t-il indiqué au micro d'Europe 1. "Le feu est extrêmement complexe parce qu'il y a la forêt du Conservatoire du littoral, peu de moyens d'y accéder et beaucoup de maisons dans le secteur", a expliqué le préfet. Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation et 300 personnes ont été évacuées d’un camping. A Bormes-les-Mimosas, où un nouveau feu s'est déclaré aux alentours de 23h, "près de 800 hectares ont été brûlés", ce sont "près de 12.000 personnes" qui ont été évacuées et recueillies dans les gymnases des environs, a annoncé le maire François Arizzi. Pour l'instant, 7 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et un huitième a été brûlé au second degré et évacué vers Marseille.