Incendies dans le Sud-Est : Nice Matin lance une cagnotte pour venir en aide aux pompiers

"Depuis lundi après-midi, vous êtes des centaines à nous envoyer des messages de soutien et de remerciements aux sapeurs-pompiers engagés sur les incendies qui font rage dans le Var et les Alpes-Maritimes." Fort de ce constat, le groupe de presse Nice Matin a décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne.





L'idée est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'apporter leur soutien "aux héros" de cette fin de mois de juillet. Et en deux jours, ce sont plus de 360 personnes qui ont participé à cet appel aux dons. Lancée sur le site Go fund me, le groupe a déjà récolté plus de 14.000 euros. Derrière cette cagnotte, le groupe Nice Matin veut permettre aux combattants du feu d'avoir de meilleures conditions de travail.