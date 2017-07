Manque de moyens des pompiers face aux incendies : "Si on n'est pas entendus par l'Etat, il ne nous reste que la grève"

Pour les forces de secours au sol la situation ne semble pas non plus au beau fixe, comme en atteste le communiqué de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), publié ce mardi, dans lequel elle déplore que "les sapeurs-pompiers évoluent dans un contexte difficile entre une contrainte budgétaire de plus en plus forte et des besoins toujours plus exigeants". Et d'expliquer :